موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
حقق توتنهام فوزاً هاماً على ملعب في العاصمة لندن، أمام ويست بروميتش ألبيون، بهدفين دون رد، في لقاء الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


سجل هدفي توتنهام، كلاً من هاري كين وسون هيونج مين في الدقيقتين 54 و58 من عمر المباراة.

رفع توتنهام رصيده للنقطة 36 في المركز الثامن، بينما ظل ويست بروميتش ألبيون في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

وسيواجه توتنهام خلال الجولة المقبلة، مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد، ضمن مباريات الجولة 24 من البطولة.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل 13 فبراير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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