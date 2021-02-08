مدافع الدحيل: بواليا لاعب مزعج ويربك أي دفاع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أشاد أحمد ياسر مدافع الدحيل القطري، بمستوى والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء في انتقالات يناير الماضي، قادمًا من صفوف الجونة.

وقال أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "والتر بواليا مهاجم مزعج لأي مدافع، بسبب كثرة تحركاته بالإضافة لما يمتلكه من جوانب بدنية قوية".

وفي سياق آخر، أكد أحمد ياسر، "إذا سمحت لي إدارة الدحيل، فبكل تأكيد أتمنى الانتقال لمستوي أعلى خلال الفترة المقبلة من أجل كأس العالم 2022".

جدير بالذكر أن والتر بواليا استطاع أن يسجل هدفا في شباك الدحيل القطري إلا أنه تم إلغائه بعد الرجوع للـvar، بداعي التسلل، ليحرم من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي.

وفاز الأهلي بهدف دون رد سجله حسين الشحات، أمام الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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