ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة والعشرين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.


وتلعب يوم السبت المقبل 13 فبراير أول أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.


ويحتل فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإنجليزي الممتاز برصيد50 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 50 نقطة

2- مانشستر يونايتد 45 نقطة

3 – ليستر سيتي 43 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- تشيلسي 39 نقطة

6- وست هام 39 نقطة

7 – إيفرتون 37 نقطة

8 – توتنهام 36 نقطة

9 – أستون فيلا 35 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- ليدز يونايتد 29 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 27 نقطة

15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

17 – بيرنلي 23 نقطة

18 – فولهام 15 نقطة

19 – وست بروميتش 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

أخبار تهمك

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ 42 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع