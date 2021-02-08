مدافع الدحيل: أتمنى التوفيق للأهلي أمام بايرن والمعز لم يقصد الإساءة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد أحمد ياسر مدافع الدحيل القطري، أن فريقه قاتل أمام الأهلي من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني، بعد تقدم الأحمر في الشوط الأول من خطأ لفريقه، لكن لم يحالفهم الحظ.

وتابع أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو بدأنا الشوط الأول من مباراة الأهلي كما بدأنا الشوط الثاني لاختلفت النتيجة بشكل كبير جدا".

وتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون صعبة جدا على الأهلي.

وأوضح أن المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، لاعب محترم، وأنه لم يقصد الإساءة للنادي الأهلي إطلاقا.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمام الدحيل القطري، بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معز علي كأس العالم للأندية الدحيل الاهلي

أخبار تهمك

لماذا حذر السودان إثيوبيا من خطورة الملء الثاني لسد النهضة؟

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

ميدو يكشف نقاط ضعف الدحيل قبل مواجهة الأهلي

دراسة بالفيديو وتعليمات مشددة من إدارة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

مينا عطا لـ"الفجر الفني" أتمنى التوفيق للنادي الأهلي من كل قلبي

الكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع