مدافع الدحيل: أتمنى التوفيق للأهلي أمام بايرن والمعز لم يقصد الإساءة

أكد أحمد ياسر مدافع الدحيل القطري، أن فريقه قاتل أمام الأهلي من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني، بعد تقدم الأحمر في الشوط الأول من خطأ لفريقه، لكن لم يحالفهم الحظ.





وتابع أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو بدأنا الشوط الأول من مباراة الأهلي كما بدأنا الشوط الثاني لاختلفت النتيجة بشكل كبير جدا".





وتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون صعبة جدا على الأهلي.





وأوضح أن المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، لاعب محترم، وأنه لم يقصد الإساءة للنادي الأهلي إطلاقا.





جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمام الدحيل القطري، بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.