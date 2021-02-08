مدحت عبدالهادي: الاتحاد تأثر بطرد سيسيه وأمرنا اللاعبين بالاهتمام بالدفاع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
علق مدحت عبد الهادي، المدرب العام في نادي الزمالك على فوز الأبيض بثنائية نظيفة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.

وأكد عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الاتحاد فريق منظم ويلعب كرة جيدة.

وأوضح أن باتشيكو مدرب الفريق أعطى تعليمات للفريق جميعها كانت لتأمين النواحي الدفاعية والإغلاق على مفاتيح لعبهم، بالإضافة إلى التركيز على كل فرصة في الناحية الهجومية، مؤكدا أن تسجيل الهدف الثاني أعطى الأريحية للفريق بشكل كبير.

وتابع، " الاتحاد السكندري تأثر بطرد لاعب مميز مثل سيسيه، لكننا أيضًا خلقنا فرص محققة للتهديف قبل هذا الطرد".

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