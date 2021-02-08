برفقة بناته.. أحدث ظهور لشريف منير عبر "إنستجرام"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان شريف منير، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة بناته، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.
برفقة بناته.. أحدث ظهور لشريف منير عبر "إنستجرام"
برفقة بناته.. أحدث ظهور لشريف منير عبر "إنستجرام"

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع