برفقة بناته.. أحدث ظهور لشريف منير عبر "إنستجرام"





يحرص الفنان شريف منير، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة بناته، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.