ميدو: الجزيري نقطة فارقة مع الزمالك أمام الاتحاد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الزمالك بهدفين نظيفين أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك حصد 3 نقاط مهمة للغاية، والاتحاد قدم مباراة جيدة، لكن الطرد أجبره على تغيير طريقة اللعب تمامًا".
 
وأوضح أن سيف الجزيري لاعب الزمالك الجديد، المنتقل حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كان نقطة تحول للأبيض في مباراة الاتحاد.

وأشار إلى أن شخصية سيف الجزيري تختلف عن مروان حمدي بشكل كبير، موضحا أن سيف كان لاعبًا دوليًا ولعب مع المقاولون موسم في إفريقيا، أما مروان لاعب ذو مستقبل واعد، كما أن طبيعة شخصيته هادئة، لذلك يجب ألا يتسرع جمهور الزمالك في تقييمه من فرصة.

وتابع، "فريق الاتحاد كان بيقتل رتم المباراة أمام الزمالك بعد طرد سيسيه، وكان لازم الحكم يتدخل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو سيف الدين الجزيري الزمالك الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ 42 دقيقة

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لماذا حذر السودان إثيوبيا من خطورة الملء الثاني لسد النهضة؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يكشف بوادر أزمة كبرى بين فايلر وإدارة الأهلي

ميدو يشيد بالاتحاد السكندري بعد تعادله أمام الزمالك

مدرب الاتحاد: وجود ساسي في الملعب كان مصدر طمأنينة لنا

ميدو: الزمالك تراجع عن موقفه بشأن مباراة الرجاء وأبوريدة يتدخل

ميدو يوجه رسالة شكر إلى أسطورة الزمالك بعد موقفه الأخير

موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع