ميدو: الجزيري نقطة فارقة مع الزمالك أمام الاتحاد

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الزمالك بهدفين نظيفين أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك حصد 3 نقاط مهمة للغاية، والاتحاد قدم مباراة جيدة، لكن الطرد أجبره على تغيير طريقة اللعب تمامًا".

وأوضح أن سيف الجزيري لاعب الزمالك الجديد، المنتقل حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كان نقطة تحول للأبيض في مباراة الاتحاد.





وأشار إلى أن شخصية سيف الجزيري تختلف عن مروان حمدي بشكل كبير، موضحا أن سيف كان لاعبًا دوليًا ولعب مع المقاولون موسم في إفريقيا، أما مروان لاعب ذو مستقبل واعد، كما أن طبيعة شخصيته هادئة، لذلك يجب ألا يتسرع جمهور الزمالك في تقييمه من فرصة.





وتابع، "فريق الاتحاد كان بيقتل رتم المباراة أمام الزمالك بعد طرد سيسيه، وكان لازم الحكم يتدخل".