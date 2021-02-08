بعفويتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من آخر جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام ظهرت فيها بإبتسامة عفوية، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .
بعفويتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
بعفويتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
بعفويتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
بعفويتها.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)

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