زواج المحلل بنية الطلاق والرجوع للزوج المُطلق؟.. الإفتاء تحسم القضية (فيديو)



وأشار "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن زواج المحلل بنية الطلاق والرجوع للمًطلق حرام وباطل، منوها بأن هناك صورة نادرة تجعل المرأة تحل لزوجها بعد زواجها من المحلل، وهى أن يأتي شخص ويتزوج المرأة ويطلقها بعد فترة ولكن لا يعلن عن نيته للطلاق لا للمرأة أو أهلها وأهله، معلقا: "واحد من تلقاء نفسه يقدم على عمل ذلك لإنقاذ أسرة، ويكون قاصد اصلاح.. ويكون زواج رسمي ويدخل بها".



وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الصورة النادرة لا تعمم لأنها تثير بلبلة، ولهذا حذفتها دار الإفتاء حتى لا يحدث أي بلبلة.



قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تقرر أن زواج المحل والمحلل له زواج غير صحيح وباطل، لأنه يشترط شرط غير صحيح وهو أن يحلل المحلل المرأة للمحلل له.