محمد عبد الرحمن: "حوشت سنتين عشان أجيب جزمة بـ450 جنيه واتسرقت مني"





سرد الفنان محمد عبد الرحمن موقفًا طريفا حدث معه ايام الدراسة الجامعية، مضيفًًا: "أنا اتسرقت في الجامع وحوشت عشان اشترى جزمة في سنتين وكانت بـ450 جنيه وقتها كانت غالية أوى".





خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، : "نزلت أصلى العصر في رمضان خلصت وقعدت أدور عليها زى المجنون بعد ما اتسرقت مني".





وأضاف: "روحت بقبقاب البيت وبعد كده ماما جابتلى نفس الجزمة بالظبط".







