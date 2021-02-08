أسامة جلال: رمضان صبحي نصحني بالانضمام لبيراميدز بحثا عن الطموح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز الجديد عن مفاجأة حول انضمامه إلى النادي السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد أسامة جلال، أن انتقاله لنادي بيراميدز كانت رغبته، مؤكدا أن رمضان صبحي لاعب الفريق كان يتحدث معه على ضرورة الانضمام للنادي بحثا عن الطموح.

وأشار جلال في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه تلقى عرض رسمي من النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي وعرض اخر من الزمالك في يناير الماضي.

وتابع أن إدارة بيراميدز لديها طموح كبير للمنافسة على الدوري والكأس و بطولة افريقيا، وشرف لاي لاعب ينضم لبيراميدز.

وأردف أن بيراميدز اصبح محط انظار اللاعبين والجميع يرغب في الانضمام له ولايوجد لاعب في مصر يرفض بيراميدز.

وأضاف  أن المنافسة على اللعب في بيراميدز في غاية الصعوبة نظرا لوجود اكثر من لاعب مميز في مركز خط الدفاع.

وأتم أسامة جلال حديثه مؤكدا أن مصطفى محمد من المقربين له ومنتظر منه المزيد الفترة المقبلة في رحلة احترافه.

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بيراميدز الدوري المصري أسامة جلال

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