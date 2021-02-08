تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الإثنين.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب





«ستاد احمد بن علي» مساء اليوم الإثنين عند الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، التاسعة مساءًا بتوقيت قطر التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.





وتنقل قنوات بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD ، وقناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 المشفرة، مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الإثنين حصريًا.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال العالم للأندية، كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.





خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج.





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





خط الهجوم: محمد شريف.