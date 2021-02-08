"التموين": 2.1 تريلون جنيه حجم استهلاك المصريين (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر 2.1 تريليون جنيه طبقا لتقرر فيتش منهم 700 مليار جنيه تم إنفاقهم على الطعام والشراب عام 2020.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.

وأكد عشماوي، أن الدواجن في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام يليها اللحوم ثم الأسماك، مشيرا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب والسلع الترفيهية زاد الإقبال عليها الفترة الماضية. 

وأوضح، أنه تم طرح مجموعة من المستودعات الاستراتيجية على مستوى المحافظات وتم بناء 35 صومعة بعلاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية وكنا بحاجة لتخزين القمح في ظل إهدار كميات كبيرة سابقا. 

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن 72 مليون يتم دعمهم في قاعدة بيانات الخبز و64 مليون دعم شامل.

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