المدير التنفيذي للمعهد المصرفي: 43 دولة ترسل بعثات لنا للدراسة (فيديو)

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قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد كان يتعامل مع 8 دول أفريقية منذ عامين ونصف، ولكن في عام 2021 ارتفع العدد لـ43 دولة، مشيرَا إلى أن هناك توجها واضحا من الدولة المصرية بالاهتمام بالدول الأفريقية الشقيقة.



وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المعهد يقدم برامجه التدريبية في بعض الدول الافريقية، واحيانًا يتم إرسال المحاضرين إلى الدول الافريقية، وأحيانًا أخرى يأتي الأشقاء الأفارقة للدارسة في المعهد الافريقي فيمصر.



وأشار إلى أن بعض الدول الافريقية ترسل بعض الدراسيين للاستفادة من تجربة المعهد المصرفي لإنشاء معهد مماثل في الدول الافريقية.

