أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-2-2021.. المعدن الأصفر يستعد للتعافي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:11 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تستعد أسعار الذهب للتعافي خلال تعاملات اليوم الإثنين أول تعاملات الأسبوع لتستقر في بداية التعاملات، بعد أن مرت أسعار الذهب بحالة تراجع كبير في أسواق الذهب والصاغة خلال الأسبوع الماضي.


سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 796 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 910 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيهًا.


أسباب التراجع الأخير في أسعار الذهب:

قال ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعتبر زينة وخزينة، حيث يستخدم للتزين فضلا على أنه يعتبر بمثابة إدخار، لافتا إلى أنه لا يوجد وقت مفضل لشراء الذهب. 

وأشار "فرج"، إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطنين ثقافة ادخارية، بحيث من لديه مبلغ زائد عن حاجته يمكن أن يشتري به ذهب، منوها بأن المشغولات الذهبية الشعبية مصنعيتها ليست كبيرة.


وأضاف أن من يريد الادخار يفضل دائما شراء ذهب وليس الألماظ، موضحا أن حجم الزيادة في أسعار الذهب أكبر من الألماظ، منوها بأن تراجع سعر الذهب مؤخرا سببه تواجد عدد من لقاحات كورونا.


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