أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-2-2021.. المعدن الأصفر يستعد للتعافي

تستعد أسعار الذهب للتعافي خلال تعاملات اليوم الإثنين أول تعاملات الأسبوع لتستقر في بداية التعاملات، بعد أن مرت أسعار الذهب بحالة تراجع كبير في أسواق الذهب والصاغة خلال الأسبوع الماضي.

أسباب التراجع الأخير في أسعار الذهب:

قال ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعتبر زينة وخزينة، حيث يستخدم للتزين فضلا على أنه يعتبر بمثابة إدخار، لافتا إلى أنه لا يوجد وقت مفضل لشراء الذهب.





وأشار "فرج"، إلى أنه يجب أن يكون لدى المواطنين ثقافة ادخارية، بحيث من لديه مبلغ زائد عن حاجته يمكن أن يشتري به ذهب، منوها بأن المشغولات الذهبية الشعبية مصنعيتها ليست كبيرة.







