كريم فهمى يوجه رسالة إلى جمهور نادي الأهلى قبل مباراته مع البايرن ميونخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان كريم فهمي على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له بتشيرت نادى الأهلى وعلق قائلاً"احلموا ليه الحلم ميتحققش".



يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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