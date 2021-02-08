عمرو أديب عن زيارة الحكومة لعزبة الهجانة: "الريس قال للوزراء عندنا رحلة.. ونتكلم على الواقع"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة، متوقعا أن الرئيس وهو مجتمع مع الحكومة أمس سرد للوزراء تفاصيل زيارته لمنطقة الكيلو 4.5، وقد يكون تطور الأمر ودعا الرئيس الوزراء للتوجه فورا إلى منطقة عزبة الهجانة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "يبدو أن الرئيس قال للوزراء تعالوا نروح نتابع على أرض الواقع.. قالهم لو سمحتم عندنا رحلة عايزين نتكلم في المكان"، لافتا إلى أن عزبة الهجانة منطقة عشوائية لدرجة أن المواطنين هم من أطلقوا الأسماء على الشوارع.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه لا يمكن التعامل مع عزبة الهجانة بالإزالة، حيث إن الدولة ستقوم بتطويرها، ولا يمكن نقلها.

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عمرو اديب عزبة الهجانة الرئيس السيسي

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