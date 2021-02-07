كلوب يدافع عن أليسون بعد الأخطاء الكارثية أمام مان سيتي

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
ربما أصابت الدهشة مدرب ليفربول يورغن كلوب مثل الجميع حين شاهد أخطاء حارسه البرازيلي أليسون بيكر الكارثية التي منحت مانشستر سيتي فوزاً كبيراً 4-1 على حامل اللقب في ملعب آنفيلد اليوم الأحد.


وأنقذ أليسون ليفربول كثيراً في الموسمين الماضيين لكنه مرر الكرة مرتين بالخطأ للاعبي سيتي في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليجعل إيلكاي غندوغان النتيجة 2-1 وبعدها يضيف رحيم سترلينغ الهدف الثالث.


وفي أجواء متجمدة في مرسيسايد حاول كلوب تفسير الأداء السيء لحارسه.


وقال عن هدف سيتي الثالث: "ربما كان يشعر ببرودة في قدميه، يبدو الأمر مضحكاً، لكننا لا نعرف حقيقة الوضع".


وتجرع ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في ملعبه بالدوري حيث لم يسبق له الخسارة في 68 مباراة سابقة على ملعب آنفيلد.


وقال كلوب: "كنا نقدم أداء جيداً، لكننا ارتكبنا هفوتين فادحتين، عندما تصل النتيجة إلى 3-1 في مباراة كبيرة مثل اليوم يكون من الصعب التعويض وبعدها سجل فودين الهدف الرابع بشكل رائع، أنقذ أليسون الفريق في مرات كثيرة ولا نشكك في قدراته لكنه ارتكب هفوتين الليلة وهكذا سارت الأمور".


ومما يزيد من إحباط كلوب أن أخطاء أليسون جاءت بعد هدف التعادل الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء بعد أن وضع غندوغان سيتي في المقدمة بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.


وبهذه الهزيمة الخامسة لليفربول هذا الموسم يبقى على بعد عشر نقاط من سيتي المتصدر في المركز الرابع وباتت آماله في الحصول على اللقب الثاني على التوالي في الدوري في مهب الريح.

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