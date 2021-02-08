لن تصدق.. عم حارس يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والبايرن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد عم حارس، أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي، أن كثير من الأجيال تربوا في وجوده بغرفة الملابس، موضحًا أنه بدأ في النادي الأهلي مع جيل الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة، مشيرًا إلى أنه تواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.

وأضاف عم حارس، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي النادي الأهلي وعقب المباراة الأخيرة بالدوري المصري تم إغلاق ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا على مباريات كأس العالم للأندية، متابعًا: "متفاءل من تحقيق مركز كويس.. مباراة بكرة الأهلي هيكسب واحد صفر".

وأوضح، أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا يجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة، مؤكدًا أن النادي الأهلي سيؤدي بشكل جيد جدًا، "عندنا 11 راجل سيأدي بشكل قوي".

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