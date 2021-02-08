"محلية النواب": إغلاق بقوة القانون أو تغيير النشاط لهذه الورش والمحلات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود المحلات والورش بداخل العمارات السكنية هو موروث منذ 50 عامًا، مؤكدًا أن واقعة حريق عقار فيصل يمثل انطلاقة جيدة للأجهزة التنفيذية على مستوى كافة المحافظات من أجل متابعة وجود مثل هذه المخازن والورش.

وأضاف "السجيني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أنه سيتم طرح خطورة وجود ورش ومحال خطرة أسفل العقارات مع وزير التنمية المحلية اليوم، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قانون يتيح لأصحاب هذه المحال والورش فرص الحصول على رخصة مؤقتة.

وأكد، على ضرورة مشاركة وسائل الإعلام في التعريف بهذا القانون الذي سيقضي على كارثة مصانع بئر السلم التي تمثل كارثة كبيرة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، لافتًا إلى أن هناك بعض الورش والمحلات والتي يمثل وجودها تهديدًا على سلامة وأمن المواطنين سيكون هناك قرارات بإغلاقها بقوة القانون أو تغيير نشاطها.

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