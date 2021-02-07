لميس الحديدي: "اللي ميشوفش خطوات إعادة بناء الدولة يبقى أعمى"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المواطن ممكن أن يتفق أو يختلف مع الدولة في بعض السياسات ببعض الملفات وهذا حق المواطن.

أضافت في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "ممكن تختلف وده حقك كمواطن على فكرة مش لازم كل حاجة تعجبك لكن في حاجة أساسية اللي ميشفهاش يبقى أعمى أو مش عايز يشوف بمزاجه، ممكن نعد على السوشيال ميديا نتخانق  كتير في بعض الملفات لكن الاساس في هذه القصة اننا نشهد إعادة بناء لهذه الدولة وإعادة بناء للانسان ونحن الآن نعيش في أكبر مشروع عمراني في تاريخ مصر من عقود مش هقدرأعد بقالنا قد إيه مشفناش   حاجات زي دي، لكن  مشروعات الدولة الآن تعيد تغيير حياتنا عبر برامج الحماية الاجتماعية وملف البنية التحتية".

أردفت الحديدي: "الله يكون في عون الدولة اللي بتخصص  مليارات من الجنيهات لهذا التطوير أنا الصراحة بقول دايمًا مش عارفة الفلوس دي  بتتوفر إزاي  الله يكون في عون وزير المالية الي مش بينام.. إحنا شايفين دلوقتي حاجات على الارض بتتحقق ولما نشوف ده على أرض الواقع لازم نقول نقطة نظام ونقول شكرًا ممكن تختلف لكننا نعيش الآن عملية تنمية لصالح المواطن والدولة والاجيال القادمة التي عانت من تنصل حكومات سابقة ورحلت المشاكل للاجيال اللاحقة الان الدولة تتخ إجراءات حقيقي على الارض وهي حياة جديدة يستحقها المصريون والدولة تعمل من أجل هذا  المواطن".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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