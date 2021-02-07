20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الداخلية بالمظاليم

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
أعلن علاء صابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية في الثانية والنصف من عصر الإثنين، بملعب طنطا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "ب".

وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا كالآتي:-

محمد فتحي، ابراهيم الجرايحي، محمد ماجد اونش، حسام غالي، ابراهيم عكوكو، كريم اسامة، محمود صلاح، ابراهيم فاضل، محمد حسام الشرخه، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، السيد ابو امنة، عبدالعزيز زيزو، محمد فوزي، احمد وائل، شهاب فتحي، اسامه ايمن، محمد هشام، احمد الشافعي، يوسف الشريف.

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