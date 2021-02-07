ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الكاسح على ليفربول

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
حقق نادي مانشستر سيتي الفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة ثقيلة 4-1 ضمن منافسات الجوله الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبعد تلك النتيجة يعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي .

وإليكم ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:-
مانشستر سيتي 50 نقطة
مانشستر يونايتد 45 نقطة
ليستر سيتى 43 نقطة
ليفربول 40 نقطة
وست هام 39 نقطة
ايفرتون 37 نقطة
تشيلسي 36 نقطة
توتنهام 36 نقطة
أستون فيلا 35 نقطة
ارسنال 31 نقطة
ليدز يونايتد 30 نقطة
ساوثهامبتون 29 نقطة
كريستال بالاس 29 نقطة
وولفرهامبتون 26 نقطة
برايتون 25 نقطة
نيوكاسل 25 نقطة
بيرنلي 23 نقطة
فولهام 15 نقطة
ويست بروميتش 12 نقطة
شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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