"أراضي دبي" تصدر أكثر من 32 ألف بطاقة "برستيج" الإلكترونية لكبار الملاك

حقق برنامج بطاقات "برستيج" الإلكترونية لكبار الملاك التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أداء استثنائيا في أعقاب إطلاقه بفترة وجيزة إذ أصدرت الدائرة ما يزيد على 32000 بطاقة منذ إطلاق هذه المبادرة في ديسمبر الماضي شملت 73 بطاقة بلاتينية و 258 بطاقة ماسية و 1950 بطاقة ذهبية و 28829 بطاقة فضية بالإضافة إلى 1027 بطاقة "كراون" الخاصة بكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة.





وحظي هذا البرنامج باهتمام واسع من الفئات المستهدفة والتي تشمل كبار الملاك والشخصيات المرموقة وأصحاب المناصب الرفيعة وذلك بفضل ما يوفره من خدمات وتسهيلات وتوفير للوقت والجهد على حد سواء ضمن حزمة واسعة تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.





وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نسعى باستمرار لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم تنافسية سوقنا العقاري وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات العقارية سواء الأجنبية أو المحلية ..إن النتائج المحققة عبر مبادرة بطاقات "برستيج" خلال فترة وجيزة تعكس مدى نجاح فكرة هذه المبادرة لما توفّره من جهد ووقت على مختلف الفئات المستهدفة حيث إن مثل هذه المشاريع ضرورة ملحة في مسيرتنا نحو تعزيز أداء القطاع ومن خلال رصدنا لإحتياجات السوق والمتعاملين ..كما يمكننا عموما إطلاق المزيد من المبادرات التي تمثل حلولا استباقية تضمن لنا الريادة على مؤشرات الأداء العالمية.





وبموجب هذا البرنامج توفر الدائرة أربع فئات من هذه البطاقات وهي البلاتينية والماسية والذهبية والفضية كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة وهي بطاقة "الكراون" ..فيما تتطلع الدائرة من خلال هذا البرنامج إلى توفير خدمات ذكية استثناية بمستويات غير مسبوقة وضمان إسعاد المتعاملين الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات الدائرة بأدنى جهد ممكن والترتيب للخدمات مسبقاً وبطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص.





وتوفر بطاقة "برستيج" حسب الفئة للمستفيدين طيفا واسعا من الخدمات بما في ذلك خدمة مدير حساب المالك والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك "الكونسيرج" ومقر كبار الملاك "اللونج إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات خاصة طلب رسائل "لمن يهمه الأمر" والتقييم العقاري وإصدار الخريطة واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية ..فيما تتفاوت الخدمات تبعاً لفئة البطاقة التي يحملها كبار الملاك والشخصيات.





ويحصل مالكو البطاقات أيضا على مختلف الخدمات التي توفرها منصة "دبي ريست" واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية وتوفيرها فضلا عن إمكانية الحصول على التقارير والدراسات العقارية ومتابعة إجراءات فئات المتعاملين على جميع قنوات الخدمات الإلكترونية والتأكد من إنجازها بسرعة خلال يوم عمل واحد وخدمات "كيوب" وتوفير خدمة التصرفات العقارية الذكية عن بعد وتوصيل المخرجات.





وللحصول على هذه البطاقة الإلكترونية يتوجب على المالك تحديث بياناته وأن يكون مسجلاً في تطبيق "دبي ريست" المتوفر على متاجر "آبل ستور" و "بلاي ستور".. في حين سيتم بناء على محفظة المالك العقارية تحديد البطاقة المناسبة تلقائيا وبدون تقديم طلب.



