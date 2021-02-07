عبد العزيز ومحمد عبد الغني يؤازرون الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حرص محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التواجد بملعب ستاد القاهرة الدولي، على أمام الاتحاد السكندري،في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري العام.





وجاء تواجد زيزو وعبد الغمي، لموازرة الفريق أمام الاتحاد، حيث يغيب الثنائي عن المباراة للإصابة.





وأعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك تشيكل اللقاء ويتضمن كلا من :









محمد أبو جبل في حراسة المرمى





خط الدفاع : حازم إمام -محمود علاء- محمود الونش -عبد الله جمعة





خط الوسط : طارق حامد -امام عاشور

محمود عبد الرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو .





سيف الدين الجزيري في الهجوم.





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.





ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.



