عاجل.. الدحيل يحصد المركز الخامس في مونديال الأندية

تمكن الدحيل القطري من الفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية مقابل هدف، لينهي الدحيل البطولة في المرتبة الخامسة، فيما اكتفى أولسان بالمركز السادس.





دخل الدحيل المباراة بقوة وحاول التسجيل منذ الوهلة الأولى، ورفض الحكم هدف أول من إيدميلسون بحجة التسلل، وفي واحدة من اللقطات الجميلة للدحيل، أرسل ايدميلسون جونيور قذيفة يسارية كانت متوجهة إلى الزاوية التسعين لولا تدخل الحارس جو هيونوو بروعة لإبعادها إلى الركنية.









وجاء الهدف الأول من نفس اللاعب إيدميلسون بعد سلسلة من المراوغات تمكن من تسديدة أرضية من وضع الكرة في الشباك (21).









واصل إيدميلسون التألق وتوغل داخل منطقة العمليات وبعد مراوغة رائعة قدم كرة على طبق لمعز علي لكن الأخير ضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.





خرج نادي أولسان هيونداي من منطقته في بداية الشوط الثاني بغية تعديل النتيجة، وكان له ذلك بعد تمريرة من لي دونج جون ناحية زميله جارام الذي وضع الكرة في الشباك (62).





رد فعل الدجيل كان سريعاً، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من دودو ناحية محمد مونتاري الذي روض الكرة داخل منطقة العمليات ووضعها بروعة في الشباك (66).





وقبل نهاية اللقاء عمق المعز علي النتيجة لصالح الدحيل بعد عمل فردي رائع وانفراده بالحارس ووضع الكرة في الشباك، ليظفر بذلك الدحيل المركز الخامس على حساب أولسان هيونداي الذي اكتفى باحتلال المركز السادس.









وبهذا الفوز، رفع ريال سوسييداد رصيده من النقاط إلى 35 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الـ13.



