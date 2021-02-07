شباب الضبعة يهزم مطروح ويتصدر القسم الثالث

وتعادل الزهورمع مركز شباب الحمام بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت شد وجزب بين الفرقتين وصلت لحد الإشتباكات ليرفع الزهور رصيدة للنقطة الثانيةعشر ويستمر في الصدارة، بينما رفع شباب الحمام رصيدة للنقطة التاسعة في مباراة أدارها تحكيميا كل من: أحمد شكر حكم ساحة، وأسامة عبد اللطيف، ومحمد الرمادي مساعدين .



وفي الأسكندرية وتحديدا في ملعب المدينة الشبابية تعادل فريقي المصري السلومي مع فريق الحرية في مباراة مثيرة بهدفين لكل منهما ليرفع المصري رصيدة للنقطة العاشرة، و رفع الحرية رصيدة للنقطة العاشرة أيضا.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- شباب الضبعة 12 نقطة

2- الزهور 12 نقطة

3- الهلال 10 نقاط

4- مصري السلوم 10نقاط

5- الحرية 10 نقاط

6- شباب الحمام 9 نقاط

7- الشرطة 4 نقاط

8- مطروح 3 نقاط

9- برج العرب نقطتان