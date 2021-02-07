شباب الضبعة يهزم مطروح ويتصدر القسم الثالث

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح فريق مركز شباب الضبعة في الوصول لصدارة المجموعة بالمشاركة مع فريق الزهور بعد الفوز علي مطروح بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم عرفة جسار، وصلاح زويل في ختام مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث ليرفع الفريق رصيدة للنقطة ال12، ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الثالثة.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس وسيطرت التعادلات علي نتائجها حيث تعادل فريق الشرطة مع فريق هلال الضبعة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب مركز شباب مطروح ليرفع الشرطة رصيدة للنقطة الرابعة، بينما رفع فريق الهلال رصيدة للنقطة العاشرة. 

وتعادل الزهورمع مركز شباب الحمام بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت شد وجزب بين الفرقتين وصلت لحد الإشتباكات ليرفع الزهور رصيدة للنقطة الثانيةعشر ويستمر في الصدارة، بينما رفع شباب الحمام رصيدة للنقطة التاسعة في مباراة أدارها تحكيميا كل من: أحمد شكر حكم ساحة، وأسامة عبد اللطيف، ومحمد الرمادي مساعدين .

وفي الأسكندرية وتحديدا في ملعب المدينة الشبابية تعادل فريقي المصري السلومي مع فريق الحرية في مباراة مثيرة بهدفين لكل منهما ليرفع المصري رصيدة للنقطة العاشرة، و رفع الحرية رصيدة للنقطة العاشرة أيضا.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- شباب الضبعة 12 نقطة
2- الزهور 12 نقطة
3- الهلال 10 نقاط
4- مصري السلوم 10نقاط
5- الحرية 10 نقاط
6- شباب الحمام 9 نقاط
7- الشرطة 4 نقاط
8- مطروح 3 نقاط
9- برج العرب نقطتان

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