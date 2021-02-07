حمو بيكا يشوق جمهوره لمهرجان "بسرح في عيوني الجوز"

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شوق مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره لمهرجان "بسرح في عيوني الجوز" وذلك من خلال مشاركته صورة من كواليس تصوير الكليب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:فيس بوك".

وكتب "بيكا" قائلا: "استنو مهرجان بسرح في عيوني الجوز
حمو بيكا - احمد عامر".

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا أهدى جمهور الأهلي مهرجان "الأهلي فوق الجميع" وذلك عقب فوزه على الدحيل في وطرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "الأهلاوى واقف الحكاوى..جدع وراسه مرفوعة للسما

باك شمال على معلول.. ضارب الدنيا دا عرض وطول

ماجارى دا أسطورة ماشى على مهلى.. وبشوف الدنيا دى بعيونى

الأهلى ثقة والثقة مطلقة.. هنا الحياة مفيهاش فبركة

حان الآن صراع الأبطال.. من هنا جاهز للمعركة".

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