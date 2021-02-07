طوخ تهزم المرج في دوري القسم الثالث

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي  طوخالفوز على فريق المرج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي طوخ فى ختام الجولة الثالثة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وتمكن اسلام شحتة من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني وإدرك أحمد علاء الهدف الثاني.

بذلك الفوز يرتفع رصيد فريق طوخ إلى النقطة 12 محتلا المركز الثاني عشر بينما يبقى فريق المرج عند النقطة 14 محتلا المركز العاشر.

وأدار المباراة الحكم محمود طنطاوي، وعاونه السيد حسن مساعد أول واسلام ناجي مساعد ثانى.

وتم تأجيل مباراتين مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة
والعبور مع ايروسبورت.

الترتيب

1- الغابة 25 نقطة
2- البلاستيك 24 نقطة
3- بنها 23 نقطة
4- اسكو 20 نقطة
5- اتحاد الشرطة 17 نقطة
6- العبور 16 نقطة
7- مصر للتأمين 16 نقطة
8- الشمس 16 نقطة
9- ألماظة 14 نقطة
10- المرج 14 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- شباب طوخ 12 نقاط
13- بهتيم 9 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- قليوب 4 نقاط
16- سراي القبه 3 نقاط

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