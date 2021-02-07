بفستان زفاف.. شيما الحاج تثير الجدل عبر "إنستجرام"

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت الفنانة شيما الحاج الجدل عقب مشاركتها صورة لها بفستان زفاف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الحاج" في الصورة بفستان أبيض، بأكمام طويلة وميك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "هجوز خلاص ولا ايه ؟؟؟شوفي فرحي فالستوري كمان شوية شيماء يونس".

وشاركت "الحاج" مؤخرا في مسلسل "سكر البنات"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي.

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