مى عمر تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة مي عمر، جمهروها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "عمر" في الصورة باطلالة كاجول، وعلقت على الصورة قائلة " أستطيع أن أراك ".

ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدي، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.

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مي عمر

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