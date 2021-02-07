خدمات المرور والتموين.. تفاصيل منصة مصر الرقمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تسعى الحكومة المصرية، لتسير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، بإطلاق منصة مصر الرقمية التي تقدم عشرات الخدمات، ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منصة مصر الرقمية التي تقدم خدمات هامة للمواطنين.

١. أطلقت الحكومة المصرية، منصه مصر الرقمية في أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن.

٢. تقدم منصة مصر الرقمية، أكثر من 45 خدمة، ومنها خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة.

٣. كما يمكنك استخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصه، وخدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، خدمات الشهر العقاري.

٤. ويجرى الإطلاق الثاني للخدمات عبر المنصة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

٥. ويقدم الإطلاق الثاني، 21 خدمة جديدة منها المحاكم، والإسكان الاجتماعي.

٦. وتستهدف المنصة، متطلبات جميع المواطنين وشرائحهم لاسيما وتنوع وسائل السداد سواء شركات السداد النقدي أو محافظ المحمول أو الائتمان.

٧. سيتم إطلاق تطبيق للمحمول خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك مركز الاتصال للحصول على الخدمة من خلال الاتصال تليفونيا.

٨. يمكن للمواطن من خلال المنصة الحصول على كافة الخدمات المتاحة إلكترونيا ثم يختار مكان تسلم الأوراق التي طلب استخراجها.

٩. الدولة ستتيح 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية من خلال عدة طرق تشمل بوابة الحكومة الإلكترونية ومكاتب البريد والمراكز المجتمعية والكول سنتر وتطبيقات الهاتف المحمول.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن أن منصه مصر الرقمية التي تم إطلاقها أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم أكثر من 45 خدمة.

وتتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة. 

وأكد وزير الاتصالات، أن الإطلاق الثاني للخدمات عبر المنصة من المتوقع أن يجري خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بواقع 21 خدمة جديدة منها المحاكم، والإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن المنصة مصممة لتناسب مع متطلبات جميع المواطنين وشرائحهم لاسيما وتنوع وسائل السداد سواء شركات السداد النقدي أو محافظ المحمول أو الائتمان.

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