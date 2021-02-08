اليوم.. ويبينار بـ"إعلام القاهرة" حول ظاهرة هوس الشراء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ اليوم الاثنين؛ مؤتمرا إلكترونيا لمناقشة نتائج دراسة علمية أجراها مجموعة من طلاب المستوى الرابع على عينة بلغ عددها 200 مفردة وذلك في إطار مشروعهم للتخرج؛ تحت إشراف كل من الدكتورة إيمان طاهر المدرس بالقسم، ولمياء أحمد؛ المعيدة بالقسم.

ويتناول المشروع انتشار ظاهرة الشراء المفرط؛ حيث يقبل المستهلكون علي الشراء متجاوزين درجة الإشباع الأساسية إلي إشباع الحاجات الثانوية؛ وذلك نتيجة لانفتاح الأسواق؛ والتطور الكبير لوسائل الاتصال والكم الهائل من السلع والخدمات المنافسة في السوق المصري. 

يستضيف الويبينار كل من الدكتور رمضان عبدالرازق؛ عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، والإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، والإعلامي محمد حسان؛ وتامر شلبي؛ خبير التنمية البشرية.

ومن جانبهم سيقوم عدد من أساتذة الكلية والقسم بمناقشة نتائج الدراسة وتحليل أسباب هوس الشراء ونتائجه السلبية، وتقديم العديد من التوصيات للحد من هذه الظاهرة في مصر.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية كل من الدكتور محمد الخشت؛ رئيس جامعة القاهرة؛ والدكتورة هويدا مصطفي؛ عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ والدكتورة داليا عبد الله؛ رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

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ويبينار كلية الاعلام جامعة القاهرة

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