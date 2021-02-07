باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل موقعة الاتحاد

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف للفريق السكندري، وتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.



وأعلن باتشيكو قائمة الزمالك وجاءت تتضمن كلا من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام -أحمد عيد  - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا ، حسام أشرف

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء.

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