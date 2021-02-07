التخطيط تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة جنوب سيناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة جنوب سيناء للعام المالي 20/2021

هالة السعيد: خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية

3,75 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020

169مشروعًا تنمويًا بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة جنوب سيناء  للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 36,8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8,7%، إلى جانب توجيه  322,6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8,6%، علاوة على توجيه 305 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8,1%، ، بالإضافة إلى توجيه  965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25,7%. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الاسكان بمحافظة جنوب سيناء في خطة 2021/20 التي تتمثل في توجيه نحو مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 75.8 مليون جنيه لإنشاء ورصف طرق، وفي قطاع التعليم العالي استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز.
ولفت التقرير إلى مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يهدف إلى إحداث طفره اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتبلغ قيمة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع لعام 2021/20 نحو 6,8 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

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