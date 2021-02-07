وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
زار فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مصنع تدوير المخلفات بناحية دار السلام بسوهاج، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربى ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، ويستقبل المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة بما يقدر بحوالي 1000 طن/يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالي 60 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو القادم.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020.

كما تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع، والذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 فدان، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45 %، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديده حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإدراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو في المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضي للمدفن، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لأنشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوي في العام المالي القادم لخدمة المراكز الشمالية والتي يتولد منها مخلفات يوميا حوالي 1650 طن، وانشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج
وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج

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