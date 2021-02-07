موسيماني يلتقي «هانز فيليك» في ملعب أحمد بن علي

التقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مواجهة الفريقين في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتبادل المدير الفني للأهلي الحديث الودي مع نظيره مدرب بايرن ميونيخ وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق الألماني.

يذكر أن موسيماني حضر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد داخل ملعب أحمد بن علي قبل أن يقوم بجولة تفقدية رفقة جهازه المعاون ومحمد الشناوي كابتن الفريق، وبعدها التقي المدير الفني لفريق البايرن.