موسيماني: تتطلع لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ.. وجميع الفرق تتعرض للانتقادات

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية.





وأضاف في المؤتمر الصحفي :"بأن فريقه يتطلع لمزيد من الانتصارات وهو أمر طبيعي وتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ الألماني".





وتابع :"وجدنا أنفسنا في هذا الوضع من خلال تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري، لذلك سنواصل هذه الرحلة المميزة".





وواصل :"نحن نؤمن بالفريق كمنظومة متكاملة ونؤمن باللاعبين، وليس هناك أي فريق حتى بايرن ميونيخ لا يرتكب الأخطاء".





وأضاف :"تابعنا مباراتهم الأخيرة وارتكبوا أخطاء، وكل فريق له مواطن قوة وضعف وكل الفريق ترتكتب أخطاء فنحن اتركبنا أخطاء في المباراة السابقة أمام الدحيل وسنرتكب الأخطاء أمام بايرن ميونيخ وحتى عندما نعود إلى الدوري المصري".





وزاد :"كرة القدم هي تتعلق بتصحيح الأخطاء في كل مباراة والمدرب يواصل تصحيحها وهذا هو جوهرة كرة القدم، وارتكبنا أخطاء وهذا جزء من كرة القدم".





وأشار :"هذا لا يعني بأنه إذا ما ارتكب شخص خطأ هو سيء وأن أقوم بتغييره حال ارتكابه هذا الخطأ، فأنا عندما كنت ألعب ارتكبت الأخطاء".





وأردف :"نحن دائما نترك المساحة والهامش لتصحيح الأخطاء ونحن لا نتجث عن الانتقادات فأنا لا أفهم اللغة العربية ولا أفهم ولا أدري ما تتحدث عنه".





وزاد :"بايرن ميونيخ يتلقى انتقادات وليفربول ومانشستر يونايتد، لكن على المدرب أو أي شخص معني بكرة القدم أن يكون متواضع ويتقبل هذه الانتقادات والعمل على إصلاح الأخطاء.





وأشار :"وضعنا الحالي كفريق هو أننا نشارك في البطولة بعد التتويج بثلاثة ألقاب وفزنا في المباراة الأولى ووصلنا إلى الدور نصف النهائي وبالتالي فنحن نتقدم بشكل جيد".





واختتم :"لم يحقق أي ناد في إفريقيا ما حققه النادي الأهلي وبالتالي فنحن فريق جيد وأي فريق في إفريقيا يريد أن يصل لما وصلنا إليه، لا نشكك في أنفسنا جراء الانتقادات ولكن نحن نسعى لتصحيح الأخطاء".