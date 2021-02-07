موسيماني: تتطلع لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ.. وجميع الفرق تتعرض للانتقادات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وأضاف في المؤتمر الصحفي :"بأن فريقه يتطلع لمزيد من الانتصارات وهو أمر طبيعي وتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ الألماني".

وتابع :"وجدنا أنفسنا في هذا الوضع من خلال تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري، لذلك سنواصل هذه الرحلة المميزة".

وواصل :"نحن نؤمن بالفريق كمنظومة متكاملة ونؤمن باللاعبين، وليس هناك أي فريق حتى بايرن ميونيخ لا يرتكب الأخطاء".

وأضاف :"تابعنا مباراتهم الأخيرة وارتكبوا أخطاء، وكل فريق له مواطن قوة وضعف وكل الفريق ترتكتب أخطاء فنحن اتركبنا أخطاء في المباراة السابقة أمام الدحيل وسنرتكب الأخطاء أمام بايرن ميونيخ وحتى عندما نعود إلى الدوري المصري".

وزاد :"كرة القدم هي تتعلق بتصحيح الأخطاء في كل مباراة والمدرب يواصل تصحيحها وهذا هو جوهرة كرة القدم، وارتكبنا أخطاء وهذا جزء من كرة القدم".

وأشار :"هذا لا يعني بأنه إذا ما ارتكب شخص خطأ هو سيء وأن أقوم بتغييره حال ارتكابه هذا الخطأ، فأنا عندما كنت ألعب ارتكبت الأخطاء".

وأردف :"نحن دائما نترك المساحة والهامش لتصحيح الأخطاء ونحن لا نتجث عن الانتقادات فأنا لا أفهم اللغة العربية ولا أفهم ولا أدري ما تتحدث عنه".

وزاد :"بايرن ميونيخ يتلقى انتقادات وليفربول ومانشستر يونايتد، لكن على المدرب أو أي شخص معني بكرة القدم أن يكون متواضع ويتقبل هذه الانتقادات والعمل على إصلاح الأخطاء.

وأشار :"وضعنا الحالي كفريق هو أننا نشارك في البطولة بعد التتويج بثلاثة ألقاب وفزنا في المباراة الأولى ووصلنا إلى الدور نصف النهائي وبالتالي فنحن نتقدم بشكل جيد".

واختتم :"لم يحقق أي ناد في إفريقيا ما حققه النادي الأهلي وبالتالي فنحن فريق جيد وأي فريق في إفريقيا يريد أن يصل لما وصلنا إليه، لا نشكك في أنفسنا جراء الانتقادات ولكن نحن نسعى لتصحيح الأخطاء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني محمد الشناوي كأس العالم للأندية بايرن ميونخ الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ ساعتين

باتشيكو يستقر على مهاجم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ يوم

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل

عاجل : أول تعليق من الشحات بعد الفوز على الدحيل

معلول: الإصرار وروح اللاعبين قادة الأهلي لعبور الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ أصعب

أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران استعدادًا لبايرن ميونيخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

06:51 ص

رسالة بايرن ميونخ إلى الأهلي

07:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع