موعد مباراة توتنهام ووست بروميتش اليوم الأحد

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد 7 فبراير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق توتنهام ضد نظيره وست بروميتش ألبيون اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام.

وستذاع مباراة فريق توتنهام ضد نظيره وست بروميتش اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2".

ويتواجد فريق توتنهام في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يتواجد فريق وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.