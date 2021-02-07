الاثنين المُقبل.. رامي السبيعي في ضيافة "صاحبة السعادة"

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"يوم الاثنين المقبل رامي السبيعي الشهير إعلاميًا بـ"بيج رامي"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "DMC".

وقامت الصفحة الرسمية للبرنامج بالترويج لتلك الحلقة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتبوا منشورًا قالوا فيه:" استنونا مع صاحبةالسعادة في سهرة ممتعة جدًا مع أقوى رجل في العالم "البيج رامي" يوم الاثنين الساعة 11 مساءً فقط على dmc".


وحصل البطل المصري رامي السبيعى المعروف بـ"بيج رامي" عل الميدالية الذهبية في رياضة كمال الأجسام لبطولة "مستر أولمبيا 2020" بعد مشاركته فى البطولة لـ6 مرات، وسجل أول ظهور له على مسرح "مستر أوليمبيا للهواة" عام 2012 وحقق المركز الأول.

وشارك فى البطولة الرسمية للمرة الأولى عام 2013، ونال المركز الثامن بين العديد من النجوم، وتم تصنيفه بعد ذلك ضمن أفضل 10 لاعبين، وفى 2014 تقدم إلى المركز السابع بالبطولة نفسها، قبل أن يواصل التقدم عام 2015 ليصل للمركز الخامس.

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