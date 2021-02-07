إعادة الاتصالات بالإنترنت جزئيًا في ميانمار

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:06 ص
زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار
وكالات

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بإعادة الاتصالات بالإنترنت جزئيًا في دولة ميانمار.

 

وقد أمرت السلطات في ميانمار، شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات موقعى "تويتر وإنستجرام" بالبلاد حتى "إشعار آخر".

 

وحجبت شركات الاتصالات المحلية في ميانمار، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني في البلاد.

 

وكانت وزارة النقل والاتصالات، أبلغت شركات الاتصالات بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

 

ودعت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عصيان مدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

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