موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد 7 فبراير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفليد.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره مانشستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتلعيق رؤوف خليف.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز برصيد 40 نقطة.

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