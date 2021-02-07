محافظ جنوب سيناء: إصابات كورونا قليلة.. ونعزل العائدين من القاهرة 4 أيام

قل اللواء أ ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت مظلة تأمين قوية تنفذها الوزارة، بهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين،





وأضاف أن المحافظة تلتزم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل عودة السياحة تدريجيًا، مؤكدًا أن عدد الإصابات محدود جدًا، ويقتصر على بعض الموظفين العائدين من محافظة القاهرة، وتقوم الوزارة بعزل أي موظف عائد من أي محافظة أخرى، لمدة 4 أيام متواصلة تحت الملاحظة، ومن لم يظهر عليه أي أعراض يبدأ في مهام عمله فورًا بعد ذلك.





وأعلن "فودة" عن دخول المحافظة قريبًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن المحاغظات الخمس التالية لمحافظة بورسعيد.





جاء ذلك خلال كلمته بملتقى "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، والذي ينعقد بجامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين اليوم.



