المعهد المصرفي المصري يطلق النسخة الإلكترونية من برنامج التدريب من أجل التوظيف (TFE)

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:39 ص
المعهد المصرقس لبمصري
المعهد المصرقس لبمصري
احمد الشيخ
في إطار تركيز المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي الرسمي للبنك المركزي المصري، على تطوير واحدة من أهم أدواته وهي منصة التعلم الإلكتروني للمعهد، أعلن المعهد عن إطلاق منصة برنامج "التدريب من أجل التوظيف" (TFE) والذي تم تطويره لطرحه في نسخته الإلكترونية الجديدة لمساعدة الطلاب وخريجي الجامعات على تنمية مهاراتهم الأساسية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في المجال المصرفي.

 

وصرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "يحرص المعهد على تعزيز فرص عمل الشباب في القطاع المصرفي، ومن ثَم، قام بتطوير منصة برنامج TFE والتي تُعد إحدى أفضل أنظمة التدريس والتدريب لتسهل على متدربي المعهد المصري الحصول على المعلومات والبرامج التدريبية التي يرغبون في الالتحاق بها وفي المواعيد التي تناسبهم، كما ستساعد هذه المنصة المتدربين على مواكبة بيئة العمل المتغيرة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا".

 

وتوفر منصة التدريب من أجل التوظيف (TFE) برامج التعلم الإلكتروني لطلبة بالسنة الرابعة وخريجي كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذا طلبة وخريجي الجامعات الخاصة (كلية التجارة، والحقوق... الخ) ممن يتطبق عليهم معايير وشروط الالتحاق بالبرنامج. وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بهذا البرنامج، أشار الأستاذ/ عبدالعزيز نصير أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون طالباً بالسنة الرابعة أو من حديثي التخرج وأن يجتاز المقابلة الأولية ثم يجتاز اختبار كامبردج لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية. وبالنسبة لرسوم الالتحاق بالبرنامج، أضاف نصير: "هذا البرنامج مدعوم من البنك المركزي بالنسبة لطلبة وخريجي الجامعات الحكومية".

 

وأضاف المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري قائلاً: تم تصميم هذا البرنامج باللغة الإنجليزية ليُقدم على مدار حوالي 23 دورة عن موضوعات متنوعة تشمل الأسس المصرفية، ومهارات التعامل مع الآخرين، والتنمية الذاتية والبرامج المالية والمصرفية، وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي يحصل المتدربون، الذين يجتازون اختبارات نهاية البرنامج، على شهادة تفيد باستكمال المتدرب للبرنامج. وختم نصير حديثه بأن هذا البرنامج يُعد بمثابة حلقة وصل بين خريجيه والبنوك الأعضاء في المعهد المصرفي المصري، حيث سيتم تحميل سيرهم الذاتية والمستندات المطلوبة على منصة TFE، لتكون متاحة لإدارات الموارد البشرية بالبنوك ليتسنى لهم الحصول على البيانات الخاصة بخريجي البرنامج للتعيين وذلك وفقاً لشروط التعيين الخاصة بكل بنك.

 

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