ميدو للاعبي الأهلي: نتيجة مباراة بايرن وبرشلونة ليست مقياسًا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نصيحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني، على حساب الدحيل القطري، بهدف دون رد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على لاعبي الأهلي عدم التفكير نهائيًا في نتيجة مباراة بايرن وبرشلونة، لأن لكل مباراة ظروفها، والكرة دائما لا تعرف المستحيل، لما لا".

وتابع، "لا توجد أي ضغوطات على لاعبي الأهلي في مواجهة البايرن الأفضل في العالم، لكن يظل كل شيء ممكن في كرة القدم، لو بطلت تحلم متلعبش كرة قدم".

وتابع، "لو انا المدير الفني للأهلي في مباراة بايرن ميونيخ، سوف أقول للاعبين جملة واحدة،  "انزلوا متعوا نفسكم".

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