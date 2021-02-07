رجاء حسين:"كنت خائفة إن الرقابة تحذف مشهد تقبيلي لقدم شريف منير وهذا سبب نجاح" المال والبنون "

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قالت الفنانة رجاء حسين أنها من شبرا، وأنها عاشت حياتها مع جميع الطبقات، مُشيرة إلى أن مسلسل المال و البنون يُجسد تلك الطبقات ، و أنها عندما قرأت السيناريو أعجبت به كثيرًا، وأن توجيهات المخرج مجدي أبو عميرة هي التي كانت تحرك الشخصيات كلها؛بسبب قرأته للسيناريو كاملاً، ولأنه عاش تلك عايش القصة.



وكشفت رجاء حسين خلال استضافتها هي وأبطال مسلسل "المال والبنون" مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى في برنامجه"واحد من الناس" عن المشاهد المفضلة لها، وهو المشهد الذي حدث بينها وبين الفنان شريف منير عندما رجع للمنزل بعد نكسة ٦٧، وحينها جرت عليه و قامت بإحتضانه وتقبيل قدميه، مُشيرة إلى أنها كنت خائفة من حذف الرقابة لذلك المشهد؛ لإنه كان حقيقيًا، مُضيفة:"عملته بجد كإنه إبني".



وأشارت رجاء حسين إلى أنها تتمني ان يعود ممدوح الليثي رئيسيًا لقطاع الإنتاج القوي بالتليفزيون المصري؛ لأنه استطاع أن يعيد الريادة للتليفزيون وأن يقدم روائع خالدة في تاريخ الدراما، كما أنه نجح في تجميع أهم نجوم الدراما في عمل واحد .



وأضافت رجاء حسين أن مجدى أبو عميرة طلب منها ألا تخاف اثناء التصوير، لذلك خرجت المشاهد بشكل رائع، مُشيرة إلى أن مسلسل "المال والبنون" نجح؛ لأنه نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها.