استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 7-2-2021 / وتراجعت أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 42-50 جنيها للكيلو مقابل 43-51 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو مقابل 31-40 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.





واستقرت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 17-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 15-16 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.



