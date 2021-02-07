نيمار ينضم لقائمة إصابات باريس سان جيرمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:02 ص
نيمار
نيمار
أمل الحلفاوي
تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان، لإصابة جديدة، أمس السبت، حسب ما أوضح ناديه.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الرسمي، لتوضيح كافة تفاصيل إصابة اللاعب، حيث كتب النادي، "تغيب نيمار عن تدريبات الفريق هذا الصباح، بسبب التهاب المعدة والأمعاء، سيتم تقييم الوضع في الساعات القليلة المقبلة".

وأشار النادي إلى أن تيموثي بيمبيلي، أصيب بفيروس كورونا، لذا سيدخل العزل، وسيخضع للبروتوكول الصحي للوباء العالمي.

وأكد النادي في بيانه الطبي أن قائمة إصابات الفريق تضم أيضًا، كلا من، " كولين داجبا وعبدو ديالو وأندير هيريرا وكيلور نافاس وخوان بيرنات".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مارسيليا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي.

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