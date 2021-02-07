باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:00 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يراقب نجما جديدًا في صفوف برشلونة الإسباني وذلك من أجل الحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لا يكتفي بمطاردة ليونيل ميسي فقط في قلعة الكامب نو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع جوردي ألبا نجم برشلونة, حيث أن وكيل أعمال ألبا هو نفسه ممثل خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان مما سيعمل على تسهيل الصفقة أمام النادي الباريسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية ليوناردو أصبح في عجلة من أمره للجلوس مع ممثلي ليونيل ميسي ومعرفة ما يطلبه من أجل الإنضمام إلى حديقة الأمراء.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ميسي وضع منافسة برشلونة على البطولات في الصيف المقبل قبل كل شيء لذلك قرر حسم مصيره عقب نهاية الموسم الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقد ميسي مع برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

الكشف عن مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تصريحات مصر والسودان.. تعرف على أحدث مستجدات أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ميسي.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي أخطأ في استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قبل دوري أبطال أوروبا.. غضب في برشلونة من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

منذ نصف ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن مدة غياب راموس عن مباريات ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

مواجهة بايرن ميونخ تحير الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:12 م

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم الأحد

06:57 ص

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

12:35 ص

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

04:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع