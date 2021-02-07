سلوى عثمان لـ"الفجر الفني": عامل السن يتحكم في البطولة المطلقة بالنسبة لي

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تعد الفنانة سلوى عثمان من النجمات اللاتي قدمن العديد من الأدوار المميزة ففى كل دور قادرة على توصيل الشخصية بطريقتها الصحيحة إلى الجمهور مهما كانت صعبة أو مركبة.



وقالت سلوى عثمان لـ"الفجر الفني"، "البطولة المطلقة أولاً وأخيرا هى رزق من عند الله فإذا أراد الله لي أن أقدم دور البطولة المطلقة فحتماً سيكون".



وأشارت إلى أن عامل السن يتحكم في أشياء كثيرة من ضمنها البطولة المطلقة، مضيفة: "لكن إذا عرض علي قصة تناسب سني فحتما سأنجح فيها".



يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.